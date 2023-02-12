Dan Mackay kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dan Mackay Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dan Mackay adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dan Mackay Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dan Mackay 20 Nisan 2001 tarihinde Glasgow şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Aslen İskoçya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Daniel MacKay şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dan Mackay Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Stellar yapmaktadır. Dan Mackay, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Inverness Caledonian Thistle FC futbol takımında oynamaktadır. Inverness Caledonian Thistle FC takımına 8 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Dan Mackay'nin Inverness Caledonian Thistle FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Dan Mackay Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Dan Mackay isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 325 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dan Mackay Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dan Mackay futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Inverness U18

1 Temmuz 2019 yılında Inverness Cal.

9 Ağu 2019 yılında Elgin City

30 Nisan 2020 yılında Inverness Cal.

1 Temmuz 2021 yılında Hibernian FC

13 Ocak 2022 yılında Kilmarnock FC

10 Mayıs 2022 yılında Hibernian FC

8 Temmuz 2022 yılında Inverness Cal.

31 Mayıs 2023 yılında Hibernian FC

Dan Mackay Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dan Mackay şuan Inverness Caledonian Thistle FC takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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