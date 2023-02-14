Dan Ndoye kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dan Ndoye Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Dan Ndoye kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Dan Ndoye ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Dan Ndoye kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dan Ndoye Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Dan Ndoye

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dan Ndoye adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dan Ndoye Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dan Ndoye 25 Ekim 2000 tarihinde Nyon şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Aslen İsviçre,Senegal uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Dan Assane Ndoye şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dan Ndoye Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BSG GROUP yapmaktadır. Dan Ndoye, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Basel 1893 futbol takımında oynamaktadır. FC Basel 1893 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Dan Ndoye'nin FC Basel 1893 ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Dan Ndoye Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/danndoye10/

Dan Ndoyeboyu ve yaşı kaç

Dan Ndoye Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Dan Ndoye isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 4.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Dan Ndoye Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dan Ndoye futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Team Vaud U18

1 Ocak 2018 yılında Team Vaud U21

11 Şubat 2019 yılında Lausanne-Sport

27 Ocak 2020 yılında OGC Nizza

28 Ocak 2020 yılında Lausanne-Sport

1 Ağu 2020 yılında OGC Nizza

31 Ağu 2021 yılında FC Basel

30 Haziran 2022 yılında OGC Nizza

1 Temmuz 2022 yılında FC Basel

Dan Ndoye kimdir

Dan Ndoye Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dan Ndoye şuan FC Basel 1893 takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Dan Ndoye Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İsviçre takımında 16 numaralı formasıyla 24 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

İsviçre U21 takımında 14 numaralı formasıyla 7 Haziran 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 20 maçta 7 gol atmıştır.

İsviçre U19 takımında 7 numaralı formasıyla 7 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 3 gol atmıştır.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Dan Ndoye nereli

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