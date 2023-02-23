Dan Nistor kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dan Nistor Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dan Nistor adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dan Nistor Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dan Nistor 6 Mayıs 1988 tarihinde Rucăr şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Dan Nicolae Nistor şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dan Nistor Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CID Marinescu yapmaktadır. Dan Nistor, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Universitatea Cluj futbol takımında oynamaktadır. FC Universitatea Cluj takımına 13 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Dan Nistor'nin FC Universitatea Cluj ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Dan Nistor Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dan Nistor isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 650 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.80 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Dan Nistor Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dan Nistor futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında CS Dacia Mioveni

30 Haziran 2010 yılında Curtea de Arges

1 Temmuz 2010 yılında Pandurii

21 Ağustos 2013 yılında Évian

24 Ocak 2014 yılında Pandurii

30 Haziran 2015 yılında Évian

10 Temmuz 2015 yılında Pandurii

31 Ağustos 2016 yılında FC Dinamo

10 Temmuz 2017 yılında CFR Cluj

13 Ocak 2018 yılında FC Dinamo

5 Ocak 2020 yılında Univ. Craiova

13 Şubat 2023 yılında U Cluj

Dan Nistor Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dan Nistor şuan FC Universitatea Cluj takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Dan Nistor Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Romanya takımında 8 numaralı formasıyla 14 Kasım 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

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