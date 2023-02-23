Dan Nistor kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dan Nistor Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Dan Nistor kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Dan Nistor ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Dan Nistor kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dan Nistor Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Dan Nistor kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dan Nistor Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dan Nistor adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dan Nistor Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dan Nistor 6 Mayıs 1988 tarihinde Rucăr şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Dan Nicolae Nistor şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dan Nistor Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CID Marinescu yapmaktadır. Dan Nistor, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Universitatea Cluj futbol takımında oynamaktadır. FC Universitatea Cluj takımına 13 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Dan Nistor'nin FC Universitatea Cluj ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Dan Nistor Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dan Nistor isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 650 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.80 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Dan Nistor Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dan Nistor futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında CS Dacia Mioveni

30 Haziran 2010 yılında Curtea de Arges

1 Temmuz 2010 yılında Pandurii

21 Ağustos 2013 yılında Évian

24 Ocak 2014 yılında Pandurii

30 Haziran 2015 yılında Évian

10 Temmuz 2015 yılında Pandurii

31 Ağustos 2016 yılında FC Dinamo

10 Temmuz 2017 yılında CFR Cluj

13 Ocak 2018 yılında FC Dinamo

5 Ocak 2020 yılında Univ. Craiova

13 Şubat 2023 yılında U Cluj

Dan Nistor kimdir

Dan Nistor Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dan Nistor şuan FC Universitatea Cluj takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Dan Nistor Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Romanya takımında 8 numaralı formasıyla 14 Kasım 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Dan Nistor nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
Son Haberler
Dan Sirbu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dan Sirbu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Dan Sirbu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dan Sirbu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Onni Viljamaa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Onni Viljamaa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Onni Viljamaa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Onni Viljamaa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Alexandru Mituletu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexandru Mituletu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Alexandru Mituletu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexandru Mituletu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Otto Ruoppi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Otto Ruoppi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Otto Ruoppi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Otto Ruoppi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Çok Okunanlar
Başkut isminin anlamı nedir, Başkut ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Başkut isminin anlamı nedir, Başkut ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Lee Upton kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lee Upton Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Lee Upton kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lee Upton Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Paul Papp kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Paul Papp Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Paul Papp kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Paul Papp Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Gjoko Zajkov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gjoko Zajkov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Gjoko Zajkov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gjoko Zajkov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Yorumlananlar
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Selahattin Demirtaş siyaset derdine düştü! Kılıçdaroğlu ve muhalefete destek verdi: "Yürü Millet İttifakı! Yürü Bay Kemal!"
Selahattin Demirtaş siyaset derdine düştü! Kılıçdaroğlu ve muhalefete destek verdi: "Yürü Millet İttifakı! Yürü Bay Kemal!"
Prof. Dr. Anke Friedrich kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Anke Friedrich'in biyografisi
Prof. Dr. Anke Friedrich kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Anke Friedrich'in biyografisi
Prof. Dr. Naci Görür, Hatay depremi sonrası uyardı! İki yerde deprem olabilir
Prof. Dr. Naci Görür, Hatay depremi sonrası uyardı! İki yerde deprem olabilir