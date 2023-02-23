Dan Panait kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dan Panait Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dan Panait adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dan Panait Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dan Panait 16 Şubat 1997 tarihinde Brăila şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Dan Lucian Panait şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dan Panait Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SC Otelul Galati futbol takımında oynamaktadır. SC Otelul Galati takımına 31 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Dan Panait'nin SC Otelul Galati ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Dan Panait Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dan Panait isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dan Panait Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dan Panait futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

- yılında Luceafarul BR

- yılında Academia Hagi

1 Temmuz 2017 yılında ASA 2013 Tg. Ms

31 Aralık 2017 yılında FC Viitorul U19

1 Ocak 2018 yılında Concordia

14 Şubat 2019 yılında FC Viitorul

15 Şubat 2019 yılında Chindia

14 Temmuz 2019 yılında FC Farul 1920

1 Temmuz 2021 yılında FC Brasov-SR

31 Ağustos 2022 yılında Otelul Galati

Dan Panait Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dan Panait şuan SC Otelul Galati takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Dan Panait Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Romanya U17 takımında 3 numaralı formasıyla 18 Ekim 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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