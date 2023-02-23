Dan Pureca kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dan Pureca Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dan Pureca adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dan Pureca Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dan Pureca 13 Eylül 2004 tarihinde doğmuştur. Romanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dan Pureca Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Phoenix Buzias futbol takımında oynamaktadır. Phoenix Buzias takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Dan Pureca'nin Phoenix Buzias ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Dan Pureca Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dan Pureca isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dan Pureca Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dan Pureca futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2023 yılında Phoenix Buzias

Dan Pureca Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dan Pureca şuan Phoenix Buzias takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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