Dan Puscas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dan Puscas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dan Puscas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dan Puscas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dan Puscas 1 Haziran 2001 tarihinde Ustia şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Moldova uyrukludur.Gerçek adı da Dan Pușcaș şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dan Puscas Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini iFootball yapmaktadır. Dan Puscas, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Sfîntul Gheorghe Suruceni futbol takımında oynamaktadır. FC Sfîntul Gheorghe Suruceni takımına 9 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Dan Puscas'nin FC Sfîntul Gheorghe Suruceni ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Dan Puscas Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/puskas10__777/

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Dan Puscas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dan Puscas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Dan Puscas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dan Puscas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Dinamo-Auto

9 Şubat 2022 yılında Sfintul Gheor.

Dan Puscas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dan Puscas şuan FC Sfîntul Gheorghe Suruceni takımında oynamakta ve 37 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dan Puscas Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

CS Real Succes

Moldova U21 takımında 15 numaralı formasıyla 3 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

Moldova U19 takımında 10 numaralı formasıyla 31 Ağustos 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 1 gol atmıştır.

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