Dan Safarik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dan Safarik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dan Safarik adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dan Safarik Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dan Safarik 5 Ocak 1999 tarihinde doğmuştur. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Dan Šafařík şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dan Safarik Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Pardubice B futbol takımında oynamaktadır. FK Pardubice B takımına 31 Mart 2020 tarihinde katılmıştır. Dan Safarik'nin FK Pardubice B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Dan Safarik Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dan Safarik isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dan Safarik Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dan Safarik futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Pardubice

8 Ağustos 2019 yılında Loko Vltavin

31 Mart 2020 yılında Pardubice B

Dan Safarik Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dan Safarik şuan FK Pardubice B takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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MFK Chrudim (2005 - 2015)FK Pardubice (2015 - 2018)

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