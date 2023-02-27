Dan Schmitz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dan Schmitz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dan Schmitz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Dan Schmitz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Dan Schmitz 22 Ağustos 2004 tarihinde doğmuştur. Lüksemburg uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Dan Schmitz Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Wiltz 71 futbol takımında oynamaktadır. FC Wiltz 71 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Dan Schmitz'nin FC Wiltz 71 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Dan Schmitz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Dan Schmitz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2022 yılında FC Wiltz 71
Dan Schmitz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Dan Schmitz şuan FC Wiltz 71 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?FC Green Boys 77 Harlange-Tarchamps (2012-2013), FC Wiltz 71 (2014 -)
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