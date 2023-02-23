Dan Sirbu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dan Sirbu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dan Sirbu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dan Sirbu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dan Sirbu 22 Nisan 2003 tarihinde Galați şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Dan Sîrbu şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dan Sirbu Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FCV Farul Constanta futbol takımında oynamaktadır. FCV Farul Constanta takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Dan Sirbu'nin FCV Farul Constanta ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Dan Sirbu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dan Sirbu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dan Sirbu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dan Sirbu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2016 yılında Metal. Galati

21 Mart 2018 yılında Academia Hagi

1 Temmuz 2019 yılında FC Viitorul U19

1 Ocak 2021 yılında FC Viitorul II

1 Ocak 2022 yılında FCV Farul

Dan Sirbu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dan Sirbu şuan FCV Farul Constanta takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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