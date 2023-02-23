Dan Spataru kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dan Spataru Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dan Spataru adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dan Spataru Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dan Spataru 29 Mart 2005 tarihinde Brașov şehrinde doğmuştur. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Dan Ștefan Spătaru şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dan Spataru Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ACS FC Brasov Steagu Renaste futbol takımında oynamaktadır. ACS FC Brasov Steagu Renaste takımına 5 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Dan Spataru'nin ACS FC Brasov Steagu Renaste ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Dan Spataru Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dan Spataru isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dan Spataru Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dan Spataru futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

5 Ağustos 2022 yılında FC Brasov-SR

30 Haziran 2023 yılında Kids Tampa

Dan Spataru Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dan Spataru şuan ACS FC Brasov Steagu Renaste takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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