Dan Spataru kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dan Spataru Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Dan Spataru kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Dan Spataru ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Dan Spataru kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dan Spataru Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Dan Spataru kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dan Spataru Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dan Spataru adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dan Spataru Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dan Spataru 24 Mayıs 1994 tarihinde Chișinău şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Moldova,Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Danu Spătaru şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dan Spataru Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Dmitriy Stoyakin yapmaktadır. Dan Spataru, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Milsami Orhei futbol takımında oynamaktadır. FC Milsami Orhei takımına 16 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Dan Spataru'nin FC Milsami Orhei ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Dan Spataru Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/danuspataru/

Dan Spataru Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dan Spataru isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Dan Spataru Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dan Spataru futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Zimbru Chisinau

24 Şubat 2015 yılında Astra Giurgiu

30 Haziran 2015 yılında Zimbru Chisinau

20 Şubat 2017 yılında FC Dinamo

1 Temmuz 2017 yılında ACSM Poli Iasi

23 Şubat 2018 yılında Olimpiets

8 Şubat 2019 yılında Liepaja

8 Şubat 2020 yılında FC Noah

1 Ocak 2021 yılında Ararat-Armenia

1 Şubat 2022 yılında FC Noah

4 Temmuz 2022 yılında Milsami

30 Temmuz 2022 yılında OKMK Olmaliq

16 Şubat 2023 yılında Milsami

Dan Spataru kimdir

Dan Spataru Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dan Spataru şuan FC Milsami Orhei takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Academia Zimbru Chișinău

Dan Spataru Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Moldova takımında 10 numaralı formasıyla 15 Kasım 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 21 maçta 0 gol atmıştır.

Moldova U21 takımında 10 numaralı formasıyla 24 Ocak 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 27 maçta 5 gol atmıştır.

Moldova U17 takımında 2 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Dan Spataru nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Yalvardılar yakardılar 200 milyon TL’yi 16 milyon TL’ye indirdiler! Sonrada statta "Hükümet istifa" diye bağırttılar
Yalvardılar yakardılar 200 milyon TL’yi 16 milyon TL’ye indirdiler! Sonrada statta "Hükümet istifa" diye bağırttılar
Spor'un Dört Büyükleri, Sizlere Yazıklar Olsun!
Spor'un Dört Büyükleri, Sizlere Yazıklar Olsun!
Kulüpler Birliğinden tribünlerde atılan siyasi sloganlara ilişkin önemli açıklama! "Ayrışma değil birleşmenin tarafları olmalıyız!"
Kulüpler Birliğinden tribünlerde atılan siyasi sloganlara ilişkin önemli açıklama! "Ayrışma değil birleşmenin tarafları olmalıyız!"
"Hükümet istifa" sloganlarına spor kulüplerinden net tavır: Devletimizin, milletimizin yanındayız
"Hükümet istifa" sloganlarına spor kulüplerinden net tavır: Devletimizin, milletimizin yanındayız
Son Haberler
Abdugani Kamolov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdugani Kamolov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Abdugani Kamolov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdugani Kamolov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
İvan Contreras kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Contreras Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
İvan Contreras kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Contreras Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Asliddin Toshtemirov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asliddin Toshtemirov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Asliddin Toshtemirov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asliddin Toshtemirov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Francisco Valdes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Francisco Valdes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Francisco Valdes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Francisco Valdes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Yukatel Kayserispor: "Devletimiz ve milletimizin yanındayız! Acıyı vesile yapan tribünlerde yapılmaya çalışan kirli siyaseti ve zilleti kınıyoruz!"
Yukatel Kayserispor: "Devletimiz ve milletimizin yanındayız! Acıyı vesile yapan tribünlerde yapılmaya çalışan kirli siyaseti ve zilleti kınıyoruz!"
Vodafone Park'ta duygusal anlar! Depremzede çocuklar için sahaya oyuncak fırlattılar!
Vodafone Park'ta duygusal anlar! Depremzede çocuklar için sahaya oyuncak fırlattılar!
Fenerbahçe stadında siyasi slogan atanlara bir başka taraftar tepki gösterdi! "Burada fener diye bağıracaksın, paralı köpeklik yapmayacaksın!"
Fenerbahçe stadında siyasi slogan atanlara bir başka taraftar tepki gösterdi! "Burada fener diye bağıracaksın, paralı köpeklik yapmayacaksın!"
Çok Okunanlar
Haluk Levent'ten çarpıcı açıklamalar: "Gittiğimizde devletin tamamı ordaydı, görmedim mi diyeyim!"
Haluk Levent'ten çarpıcı açıklamalar: "Gittiğimizde devletin tamamı ordaydı, görmedim mi diyeyim!"
Kocaeli'nde plastik geri dönüşüm fabrikası alev alev yandı!
Kocaeli'nde plastik geri dönüşüm fabrikası alev alev yandı!
Depremzede çiftçiler tarlara indi! Üretime başladı!
Depremzede çiftçiler tarlara indi! Üretime başladı!
Umutlu bekleyiş devam ediyor! Malatya'da enkaz altında kalan bir vatandaşın ailesi bekleyişlerini sürdürüyor!
Umutlu bekleyiş devam ediyor! Malatya'da enkaz altında kalan bir vatandaşın ailesi bekleyişlerini sürdürüyor!
Son dakika | Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül, hayatını kaybetti
Son dakika | Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül, hayatını kaybetti
Fenerbahçe seyircisi futbola siyaseti alet ederek siyasi slogan attı! Tepkiler çığ gibi, ceza kapıda
Fenerbahçe seyircisi futbola siyaseti alet ederek siyasi slogan attı! Tepkiler çığ gibi, ceza kapıda
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Yorumlananlar
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi