Dan Spataru kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dan Spataru Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dan Spataru adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dan Spataru Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dan Spataru 24 Mayıs 1994 tarihinde Chișinău şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Moldova,Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Danu Spătaru şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dan Spataru Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Dmitriy Stoyakin yapmaktadır. Dan Spataru, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Milsami Orhei futbol takımında oynamaktadır. FC Milsami Orhei takımına 16 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Dan Spataru'nin FC Milsami Orhei ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Dan Spataru Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/danuspataru/

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Dan Spataru Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dan Spataru isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Dan Spataru Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dan Spataru futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Zimbru Chisinau

24 Şubat 2015 yılında Astra Giurgiu

30 Haziran 2015 yılında Zimbru Chisinau

20 Şubat 2017 yılında FC Dinamo

1 Temmuz 2017 yılında ACSM Poli Iasi

23 Şubat 2018 yılında Olimpiets

8 Şubat 2019 yılında Liepaja

8 Şubat 2020 yılında FC Noah

1 Ocak 2021 yılında Ararat-Armenia

1 Şubat 2022 yılında FC Noah

4 Temmuz 2022 yılında Milsami

30 Temmuz 2022 yılında OKMK Olmaliq

16 Şubat 2023 yılında Milsami

Dan Spataru Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dan Spataru şuan FC Milsami Orhei takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dan Spataru Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Academia Zimbru Chișinău

Moldova takımında 10 numaralı formasıyla 15 Kasım 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 21 maçta 0 gol atmıştır.

Moldova U21 takımında 10 numaralı formasıyla 24 Ocak 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 27 maçta 5 gol atmıştır.

Moldova U17 takımında 2 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

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