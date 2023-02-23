Dan Talmaciu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dan Talmaciu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dan Talmaciu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dan Talmaciu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dan Talmaciu 22 Nisan 2002 tarihinde Bucharest şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Dan Alexandru Tălmaciu şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dan Talmaciu Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Dan Talmaciu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kulüpsüz futbol takımında oynamaktadır. Kulüpsüz takımına 16 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Dan Talmaciu'nin Kulüpsüz ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Dan Talmaciu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dan Talmaciu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dan Talmaciu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dan Talmaciu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mart 2012 yılında Dinamo U19

5 Ekim 2020 yılında ACSM Poli Iasi

10 Ocak 2021 yılında Dinamo II

1 Temmuz 2021 yılında FCSB II

4 Eylül 2021 yılında U. Constanta

15 Şubat 2023 yılında FCSB II

16 Şubat 2023 yılında Kulüpsüz

Dan Talmaciu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dan Talmaciu şuan Kulüpsüz takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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