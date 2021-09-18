Danca ne demek, TDK'ya göre Danca kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Danca ne demek? Danca TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi Danca kelimesi. Peki Danca ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Danca nedir, Danca kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Danca kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Danca kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

DANCA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Danca kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre Danca kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Danimarka dili

- Bu dille yazılmış olan

