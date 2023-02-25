Dane İngham kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dane İngham Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Dane İngham kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Dane İngham ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Dane İngham kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dane İngham Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Dane İngham kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dane İngham Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dane İngham adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dane İngham Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dane İngham 8 Haziran 1999 tarihinde Lismore şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Yeni Zelanda,Avustralya uyrukludur.Gerçek adı da Dane James Ingham şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dane İngham Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Footballhouseplus yapmaktadır. Dane İngham, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Newcastle United Jets futbol takımında oynamaktadır. Newcastle United Jets takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Dane İngham'nin Newcastle United Jets ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Dane İngham Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dane İngham isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

Dane İngham Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dane İngham futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Brisbane Roar

1 Temmuz 2019 yılında Perth Glory

1 Temmuz 2021 yılında Newcastle

Dane İngham kimdir

Dane İngham Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dane İngham şuan Newcastle United Jets takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Dane İngham Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Yeni Zelanda takımında 16 numaralı formasıyla 28 Mart 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 0 gol atmıştır.

Yeni Zelanda Olimpiyat takımında 15 numaralı formasıyla 22 Temmuz 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Dane İngham nereli

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