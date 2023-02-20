Dane Kelly kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dane Kelly Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Dane Kelly kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Dane Kelly ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Dane Kelly kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dane Kelly Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Dane Kelly kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dane Kelly Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dane Kelly adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dane Kelly Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dane Kelly 9 Şubat 1991 tarihinde , Saint Catherine Parish şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Jamaika uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dane Kelly Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Pittsburgh Riverhounds SC futbol takımında oynamaktadır. Pittsburgh Riverhounds SC takımına 7 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Dane Kelly'nin Pittsburgh Riverhounds SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Dane Kelly Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/dane_kelly99

http://www.instagram.com/iamdanekelly/

Dane Kelly Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dane Kelly isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Dane Kelly Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dane Kelly futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

16 Mart 2011 yılında Charleston

31 Aralık 2011 yılında Tivoli Gardens FC

25 Nisan 2012 yılında Charleston

20 Eylül 2012 yılında Tivoli Gardens FC

1 Nisan 2013 yılında Charleston

1 Ocak 2016 yılında Swope Park

1 Ocak 2017 yılında Reno FC

1 Ocak 2018 yılında Kulüpsüz

9 Mart 2018 yılında D.C. United

16 Mart 2018 yılında Richmond

31 Aralık 2018 yılında D.C. United

16 Ocak 2019 yılında Indy Eleven

27 Ocak 2020 yılında Charlotte Ind.

28 Ocak 2021 yılında Bnei Sakhnin

19 Mayıs 2021 yılında Charlotte Ind.

7 Ocak 2022 yılında Pittsburgh

Dane Kelly kimdir

Dane Kelly Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dane Kelly şuan Pittsburgh Riverhounds SC takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

Dane Kelly Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Jamaika takımında 17 numaralı formasıyla 3 Eylül 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 2 gol atmıştır.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Dane Kelly nereli

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