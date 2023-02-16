Danel Sinani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Danel Sinani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Danel Sinani adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Danel Sinani Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Danel Sinani 5 Nisan 1997 tarihinde Belgrad şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Lüksemburg uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Danel Sinani Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Mondial yapmaktadır. Danel Sinani, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Wigan Athletic futbol takımında oynamaktadır. Wigan Athletic takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Danel Sinani'nin Wigan Athletic ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Danel Sinani Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/danelsinani/

Danel Sinani Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Danel Sinani isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Danel Sinani Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Danel Sinani futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında RFCU Luxem. U17

1 Temmuz 2014 yılında RFCU Luxembourg

1 Temmuz 2017 yılında F91 Dudelange

1 Temmuz 2020 yılında Norwich

22 Eylül 2020 yılında Waasl.-Beveren

30 Haziran 2021 yılında Norwich

28 Temmuz 2021 yılında Huddersfield

31 Mayıs 2022 yılında Norwich

31 Ocak 2023 yılında Wigan

31 Mayıs 2023 yılında Norwich

Danel Sinani Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Danel Sinani şuan Wigan Athletic takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Danel Sinani Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Differdingen 03 (-2011), Racing FC Union Luxemburg (2011-2014)

Lüksemburg takımında 9 numaralı formasıyla 3 Eylül 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 50 maçta 9 gol atmıştır.

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