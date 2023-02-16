Danel Sinani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Danel Sinani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Danel Sinani kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Danel Sinani ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Danel Sinani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Danel Sinani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Danel Sinani adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Danel Sinani Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Danel Sinani 5 Nisan 1997 tarihinde Belgrad şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Lüksemburg uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Danel Sinani Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Mondial yapmaktadır. Danel Sinani, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Wigan Athletic futbol takımında oynamaktadır. Wigan Athletic takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Danel Sinani'nin Wigan Athletic ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Danel Sinani Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/danelsinani/

Danel Sinaniboyu ve yaşı kaç

Danel Sinani Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Danel Sinani isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Danel Sinani Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Danel Sinani futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında RFCU Luxem. U17

1 Temmuz 2014 yılında RFCU Luxembourg

1 Temmuz 2017 yılında F91 Dudelange

1 Temmuz 2020 yılında Norwich

22 Eylül 2020 yılında Waasl.-Beveren

30 Haziran 2021 yılında Norwich

28 Temmuz 2021 yılında Huddersfield

31 Mayıs 2022 yılında Norwich

31 Ocak 2023 yılında Wigan

31 Mayıs 2023 yılında Norwich

Danel Sinani kimdir

Danel Sinani Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Danel Sinani şuan Wigan Athletic takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FC Differdingen 03 (-2011), Racing FC Union Luxemburg (2011-2014)

Danel Sinani Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Lüksemburg takımında 9 numaralı formasıyla 3 Eylül 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 50 maçta 9 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Danel Sinani nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Kaptan Erdem Özgenç açıkladı! Pendiksporlu futbolculardan Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasına 500 bin TL bağış
Kaptan Erdem Özgenç açıkladı! Pendiksporlu futbolculardan Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasına 500 bin TL bağış
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 15 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 15 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Son Haberler
(4 Yıllık) Türkoloji Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SÖZEL)
(4 Yıllık) Türkoloji Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SÖZEL)
Chris Smalling kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Chris Smalling Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Chris Smalling kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Chris Smalling Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ozgur Ozdemir kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ozgur Ozdemir Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ozgur Ozdemir kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ozgur Ozdemir Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mohamed İhattaren kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed İhattaren Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mohamed İhattaren kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed İhattaren Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Çok Okunanlar
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Türkiye Tek Yürek kampanyasına büyük ilgi! En yüksek bağış yapan kurumlar ve isimler belli oldu!
Türkiye Tek Yürek kampanyasına büyük ilgi! En yüksek bağış yapan kurumlar ve isimler belli oldu!
Son dakika | Kahramanmaraş'ta Aleyna Ölmez isimli genç kız enkazdan sağ çıkarıldı
Son dakika | Kahramanmaraş'ta Aleyna Ölmez isimli genç kız enkazdan sağ çıkarıldı
Fahrettin Koca ve sağlık çalışanları ölümden döndü! Isındıkları soba bomba gibi patladı! İşte korku dolu o anlar...
Fahrettin Koca ve sağlık çalışanları ölümden döndü! Isındıkları soba bomba gibi patladı! İşte korku dolu o anlar...
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Güvenlik Korucusu Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Güvenlik Korucusu Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları