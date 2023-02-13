Dani Barrio kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dani Barrio Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Dani Barrio kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Dani Barrio ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Dani Barrio kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dani Barrio Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Dani Barrio

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dani Barrio adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dani Barrio Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dani Barrio 10 Şubat 1987 tarihinde Gijón şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Daniel Barrio Álvarez şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dani Barrio Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Dani Barrio, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Burgos CF futbol takımında oynamaktadır. Burgos CF takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Dani Barrio'nin Burgos CF ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Dani Barrio Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/dani_barrio1/

Dani Barrioboyu ve yaşı kaç

Dani Barrio Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Dani Barrio isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Dani Barrio Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dani Barrio futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2005 yılında Sporting B

1 Temmuz 2009 yılında Ribadesella CF

1 Temmuz 2010 yılında Marino Luanco

1 Temmuz 2012 yılında Real Oviedo

11 Ağu 2013 yılında CD Leganés

15 Temmuz 2015 yılında UD Melilla

10 Temmuz 2019 yılında CD Numancia

28 Ağu 2020 yılında Málaga CF

1 Temmuz 2022 yılında Burgos CF

Dani Barrio kimdir

Dani Barrio Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dani Barrio şuan Burgos CF takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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Dani Barrio nereli

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