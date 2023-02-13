Dani Calvo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dani Calvo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dani Calvo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dani Calvo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dani Calvo 1 Nisan 1994 tarihinde Huesca şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Daniel Pedro Calvo Sanromán şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dani Calvo Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Wasserman yapmaktadır. Dani Calvo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Real Oviedo futbol takımında oynamaktadır. Real Oviedo takımına 27 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Dani Calvo'nin Real Oviedo ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Dani Calvo Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Dani Calvo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Dani Calvo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dani Calvo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında CD Numancia B

1 Temmuz 2015 yılında CD Numancia

31 Ağu 2015 yılında Atl. Levante

30 Haziran 2016 yılında CD Numancia

1 Ocak 2019 yılında Elche CF

30 Haziran 2019 yılında CD Numancia

1 Temmuz 2019 yılında Elche CF

27 Temmuz 2021 yılında Real Oviedo

Dani Calvo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dani Calvo şuan Real Oviedo takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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