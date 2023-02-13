Dani Cardenas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dani Cardenas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dani Cardenas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dani Cardenas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dani Cardenas 28 Mart 1997 tarihinde Terrassa şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Daniel Cárdenas Lindez şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dani Cardenas Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Identity Sports yapmaktadır. Dani Cardenas, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Levante futbol takımında oynamaktadır. Levante takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Dani Cardenas'nin Levante ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Dani Cardenas Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/danicardenas1/

Dani Cardenas Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Dani Cardenas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Dani Cardenas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dani Cardenas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Jabac F.base

1 Temmuz 2013 yılında Espanyol U18

1 Ocak 2014 yılında Levante Juv. A

1 Temmuz 2016 yılında Atl. Levante

1 Ocak 2021 yılında Levante

Dani Cardenas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dani Cardenas şuan Levante takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.