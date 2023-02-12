Dani Ceballos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dani Ceballos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dani Ceballos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dani Ceballos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dani Ceballos 7 Ağu 1996 tarihinde Utrera şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Daniel Ceballos Fernández şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dani Ceballos Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Dani Ceballos, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Real Madrid futbol takımında oynamaktadır. Real Madrid takımına 14 Temmuz 2017 tarihinde katılmıştır. Dani Ceballos'nin Real Madrid ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Dani Ceballos Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/DaniCeballos46

http://www.instagram.com/danifuli10/

Haberin Devamı

Dani Ceballos Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Dani Ceballos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 9.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 45.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Dani Ceballos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dani Ceballos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Betis U19

1 Temmuz 2014 yılında Betis B

1 Temmuz 2015 yılında Betis

14 Temmuz 2017 yılında Real

25 Temmuz 2019 yılında Arsenal

30 Haziran 2021 yılında Real

Dani Ceballos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dani Ceballos şuan Real Madrid takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dani Ceballos Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Sevilla FC (2004-2009),CD Utrera (2009-2011),Real Betis Balompié (2011–2014)

İspanya takımında 8 numaralı formasıyla 11 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 1 gol atmıştır.

İspanya U21 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 29 maçta 8 gol atmıştır.

İspanya U19 takımında 8 numaralı formasıyla 13 Kasım 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 0 gol atmıştır.

İspanya Olimpiyat takımında 10 numaralı formasıyla 22 Temmuz 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.