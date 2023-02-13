Dani Escriche kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dani Escriche Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dani Escriche adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dani Escriche Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dani Escriche 24 Mart 1998 tarihinde Burriana şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Daniel Escriche Romero şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dani Escriche Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini JV SPORTS SL yapmaktadır. Dani Escriche, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Albacete Balompié futbol takımında oynamaktadır. Albacete Balompié takımına 30 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Dani Escriche'nin Albacete Balompié ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Dani Escriche Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/dani_escriche/

Dani Escriche Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Dani Escriche isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Dani Escriche Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dani Escriche futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

9 Ağu 2016 yılında Lugo Juvenil A

1 Temmuz 2017 yılında Lugo Polvorín

1 Temmuz 2018 yılında CD Lugo

15 Temmuz 2018 yılında SD Huesca

16 Temmuz 2018 yılında CD Lugo

30 Haziran 2019 yılında SD Huesca

20 Ocak 2020 yılında Elche CF

24 Ağu 2020 yılında SD Huesca

30 Ocak 2023 yılında Albacete

30 Haziran 2023 yılında SD Huesca

Dani Escriche Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dani Escriche şuan Albacete Balompié takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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