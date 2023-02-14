Dani Fernandez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dani Fernandez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dani Fernandez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dani Fernandez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dani Fernandez 30 Nisan 1997 tarihinde Madrid şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Daniel Fernández Fernández şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dani Fernandez Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 11MANGMT yapmaktadır. Dani Fernandez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Racing Santander futbol takımında oynamaktadır. Racing Santander takımına 6 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Dani Fernandez'nin Racing Santander ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Dani Fernandez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Dani Fernandez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Dani Fernandez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dani Fernandez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Leganés Youth

1 Temmuz 2012 yılında Real Madrid U17

1 Temmuz 2013 yılında Real Madrid U18

1 Temmuz 2014 yılında Real Madrid U19

1 Temmuz 2015 yılında RM Kastilya

4 Ağu 2016 yılında Mérida AD

30 Haziran 2017 yılında RM Kastilya

31 Ağu 2017 yılında CF Fuenlabrada

30 Haziran 2018 yılında RM Kastilya

24 Temmuz 2019 yılında CF Fuenlabrada

10 Ağu 2020 yılında CD Badajoz

6 Temmuz 2022 yılında Racing

Dani Fernandez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dani Fernandez şuan Racing Santander takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

EF Valdemoro (2004-2008)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.