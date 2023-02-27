Dani Freitas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dani Freitas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dani Freitas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Dani Freitas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Dani Freitas 18 Şubat 2005 tarihinde doğmuştur. Lüksemburg uyrukludur.Gerçek adı da Daniel Filipe şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Dani Freitas Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
CS Fola Esch futbol takımında oynamaktadır. CS Fola Esch takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Dani Freitas'nin CS Fola Esch ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Dani Freitas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Dani Freitas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2023 yılında CS Fola Esch
Dani Freitas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Dani Freitas şuan CS Fola Esch takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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