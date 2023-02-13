Dani Garcia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dani Garcia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dani Garcia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dani Garcia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dani Garcia 24 Mayıs 1990 tarihinde Zumarraga şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Daniel García Carrillo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dani Garcia Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini RGFOOTBALL yapmaktadır. Dani Garcia, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Athletic Bilbao futbol takımında oynamaktadır. Athletic Bilbao takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Dani Garcia'nin Athletic Bilbao ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Dani Garcia Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/danigarcia16

http://www.instagram.com/dani14garcia/

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Dani Garcia Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Dani Garcia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 6.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Dani Garcia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dani Garcia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Alicante

1 Temmuz 2011 yılında Getafe CF B

7 Temmuz 2012 yılında Real Sociedad B

8 Temmuz 2012 yılında Eibar

30 Haziran 2013 yılında Real Sociedad B

1 Temmuz 2013 yılında Eibar

30 Haziran 2014 yılında Real Sociedad B

1 Temmuz 2014 yılında Eibar

1 Temmuz 2018 yılında Athletic

Dani Garcia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dani Garcia şuan Athletic Bilbao takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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