Dani Hatakka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dani Hatakka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Dani Hatakka kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Dani Hatakka ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Dani Hatakka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dani Hatakka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Dani Hatakka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dani Hatakka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dani Hatakka adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dani Hatakka Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dani Hatakka 12 Mart 1994 tarihinde Espoo şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Finlandiya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dani Hatakka Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Alberto A Larrea yapmaktadır. Dani Hatakka, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FH Hafnarfjördur futbol takımında oynamaktadır. FH Hafnarfjördur takımına 2 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Dani Hatakka'nin FH Hafnarfjördur ile sözleşmesi 16 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Dani Hatakka Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dani Hatakka isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Dani Hatakka Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dani Hatakka futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında FC Honka II

1 Ocak 2012 yılında FC Honka

6 Mayıs 2013 yılında AC Oulu

30 Haziran 2013 yılında FC Honka

1 Ocak 2015 yılında KuPS

8 Ocak 2016 yılında Brann

12 Ağustos 2016 yılında IL Hødd

31 Aralık 2016 yılında Brann

15 Mart 2017 yılında SJK Seinäjoki

31 Aralık 2017 yılında Brann

1 Ocak 2018 yılında SJK Seinäjoki

1 Ocak 2020 yılında FC Honka

17 Şubat 2022 yılında Keflavík

2 Şubat 2023 yılında Hafnarfjördur

Dani Hatakka kimdir

Dani Hatakka Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dani Hatakka şuan FH Hafnarfjördur takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FC Honka (bis 12/2010)

Dani Hatakka Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Finlandiya U21 takımında 2 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 28 maçta 6 gol atmıştır.

Finlandiya U20 takımında 2 numaralı formasıyla 13 Kasım 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Finlandiya U19 takımında 6 numaralı formasıyla 27 Haziran 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Finlandiya U17 takımında 4 numaralı formasıyla 16 Ekim 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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Dani Hatakka nereli

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