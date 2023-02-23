Dani İglesias kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dani İglesias Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dani İglesias adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dani İglesias Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dani İglesias 17 Temmuz 1995 tarihinde Santiago de Compostela şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Daniel Iglesias Gago şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dani İglesias Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Dani İglesias, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Dinamo 1948 futbol takımında oynamaktadır. FC Dinamo 1948 takımına 29 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Dani İglesias'nin FC Dinamo 1948 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Dani İglesias Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dani İglesias isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dani İglesias Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dani İglesias futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Depor Juvenil A

1 Temmuz 2013 yılında Deportivo B

11 Ağustos 2015 yılında Depor. Alavés B

31 Ağustos 2015 yılında CD Guadalajara

30 Haziran 2016 yılında Depor. Alavés B

27 Temmuz 2018 yılında NK Istra

19 Temmuz 2019 yılında Depor. Alavés B

26 Temmuz 2019 yılında HNK Rijeka

1 Şubat 2021 yılında Spartak Trnava

30 Haziran 2021 yılında HNK Rijeka

8 Eylül 2021 yılında SKF Sered

29 Temmuz 2022 yılında FC Dinamo

Dani İglesias Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dani İglesias şuan FC Dinamo 1948 takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dani İglesias Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

S.D. Compostela, Ciudad de Santiago

İspanya U17 takımında 18 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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