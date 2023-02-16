Dani Jimenez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dani Jimenez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dani Jimenez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dani Jimenez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dani Jimenez 5 Mart 1990 tarihinde Lebrija şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Daniel Jiménez López şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dani Jimenez Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Identity Sports yapmaktadır. Dani Jimenez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Leganés futbol takımında oynamaktadır. CD Leganés takımına 31 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Dani Jimenez'nin CD Leganés ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Dani Jimenez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dani Jimenez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dani Jimenez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dani Jimenez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Sevilla FC C

1 Temmuz 2010 yılında Sevilla Atl.

9 Ağu 2012 yılında CD Mirandés

21 Temmuz 2014 yılında SD Huesca

3 Temmuz 2015 yılında Alcorcón

31 Ocak 2022 yılında CD Leganés

Dani Jimenez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dani Jimenez şuan CD Leganés takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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