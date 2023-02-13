Dani Morer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dani Morer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dani Morer adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dani Morer Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dani Morer 5 Şubat 1998 tarihinde Mataró şehrinde doğmuştur. 1,66 m boyundadır. Aslen İspanya,Kolombiya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Daniel Morer Cabrera şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dani Morer Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SEG yapmaktadır. Dani Morer, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Andorra futbol takımında oynamaktadır. FC Andorra takımına 9 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Dani Morer'nin FC Andorra ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Dani Morer Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/DaniMorer8

http://www.instagram.com/morerrr2/

Dani Morer Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Dani Morer isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dani Morer Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dani Morer futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Barça tabfutbol

1 Temmuz 2013 yılında Barça U16

1 Temmuz 2014 yılında Barça U18

1 Temmuz 2015 yılında Barça U19

1 Temmuz 2017 yılında Barcelona B

3 Eylül 2020 yılında Famalicão

25 Ağu 2021 yılında FC Andorra

30 Haziran 2022 yılında Famalicão

9 Temmuz 2022 yılında FC Andorra

30 Haziran 2023 yılında Famalicão

Dani Morer Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dani Morer şuan FC Andorra takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dani Morer Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Colegio Valldemia, Mataró

İspanya U17 takımında 16 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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