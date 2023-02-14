Dani Ojeda kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dani Ojeda Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Dani Ojeda kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Dani Ojeda ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Dani Ojeda kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dani Ojeda Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Dani Ojeda

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dani Ojeda adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dani Ojeda Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dani Ojeda 3 Aralık 1994 tarihinde Las Palmas de Gran Canaria şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Daniel Ojeda Saranova şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dani Ojeda Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini YOU FIRST yapmaktadır. Dani Ojeda, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SD Ponferradina futbol takımında oynamaktadır. SD Ponferradina takımına 7 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Dani Ojeda'nin SD Ponferradina ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Dani Ojedaboyu ve yaşı kaç

Dani Ojeda Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Dani Ojeda isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 900 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

Dani Ojeda Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dani Ojeda futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Telde

1 Temmuz 2016 yılında Pobla de Mafumet CF

31 Ocak 2017 yılında Lorca FC

1 Temmuz 2018 yılında CD Leganés

13 Ocak 2019 yılında Granada

30 Haziran 2019 yılında CD Leganés

16 Temmuz 2019 yılında Albacete

21 Temmuz 2020 yılında CD Leganés

19 Ocak 2021 yılında Alcorcón

7 Temmuz 2021 yılında Ponferradina

Dani Ojeda kimdir

Dani Ojeda Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dani Ojeda şuan SD Ponferradina takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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Dani Ojeda nereli

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