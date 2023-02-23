Dani Pacheco kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dani Pacheco Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Dani Pacheco kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Dani Pacheco ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Dani Pacheco kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dani Pacheco Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Dani Pacheco kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dani Pacheco Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dani Pacheco adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dani Pacheco Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dani Pacheco 5 Ocak 1991 tarihinde Málaga şehrinde doğmuştur. 1,68 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Daniel Pacheco Lobato şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dani Pacheco Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Bahía Internacional yapmaktadır. Dani Pacheco, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Górnik Zabrze futbol takımında oynamaktadır. Górnik Zabrze takımına 10 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Dani Pacheco'nin Górnik Zabrze ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Dani Pacheco Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/dani37pacheco

http://www.instagram.com/danipacheco37/

Dani Pacheco Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dani Pacheco isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Dani Pacheco Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dani Pacheco futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Liverpool U18

1 Temmuz 2009 yılında Liverpool

1 Mart 2011 yılında Norwich

1 Mayıs 2011 yılında Liverpool

24 Ağustos 2011 yılında Atlético Madrid

25 Ağustos 2011 yılında Rayo Vallecano

29 Haziran 2012 yılında Atlético Madrid

30 Haziran 2012 yılında Liverpool

31 Ocak 2013 yılında SD Huesca

30 Haziran 2013 yılında Liverpool

2 Eylül 2013 yılında Alcorcón

11 Temmuz 2014 yılında Betis

28 Temmuz 2015 yılında Alavés

30 Haziran 2016 yılında Betis

22 Temmuz 2016 yılında Getafe

30 Haziran 2017 yılında Betis

1 Temmuz 2017 yılında Getafe

15 Ağustos 2018 yılında Málaga CF

3 Ekim 2020 yılında Kulüpsüz

1 Şubat 2021 yılında UD Logroñés

25 Ağustos 2021 yılında Aris Limassol

10 Mart 2022 yılında Górnik Zabrze

Dani Pacheco kimdir

Dani Pacheco Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dani Pacheco şuan Górnik Zabrze takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Peña La Vega, Málaga C.F. (2001-2003)

Dani Pacheco Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İspanya U20 takımında 11 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

İspanya U19 takımında 11 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 5 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Dani Pacheco nereli

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