Dani Parejo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dani Parejo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Dani Parejo kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Dani Parejo ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Dani Parejo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dani Parejo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Dani Parejo

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dani Parejo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dani Parejo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dani Parejo 16 Nisan 1989 tarihinde Coslada şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Daniel Parejo Muñoz şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dani Parejo Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AC Talent yapmaktadır. Dani Parejo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Villarreal futbol takımında oynamaktadır. Villarreal takımına 12 Ağu 2020 tarihinde katılmıştır. Dani Parejo'nin Villarreal ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Dani Parejo Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/DaniParejo

http://www.instagram.com/dani_parejo10/

Dani Parejoboyu ve yaşı kaç

Dani Parejo Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Dani Parejo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 7.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 35.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Dani Parejo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dani Parejo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında Real Madrid C

1 Temmuz 2007 yılında RM Kastilya

4 Ağu 2008 yılında QPR

31 Aralık 2008 yılında RM Kastilya

1 Ocak 2009 yılında Real

25 Temmuz 2009 yılında Getafe

1 Temmuz 2011 yılında Valencia

12 Ağu 2020 yılında Villarreal

Dani Parejo kimdir

Dani Parejo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dani Parejo şuan Villarreal takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

C.D. Coslada (1998-2000), U.D. Espinilla (2000-2003)

Dani Parejo Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İspanya takımında 21 numaralı formasıyla 27 Mart 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

İspanya U21 takımında 8 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 19 maçta 5 gol atmıştır.

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Dani Parejo nereli

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