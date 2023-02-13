Dani Queipo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dani Queipo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dani Queipo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dani Queipo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dani Queipo 22 Mayıs 2002 tarihinde Oviedo şehrinde doğmuştur. 1,68 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Daniel Queipo Menéndez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dani Queipo Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Eugenio Botas Asesoria Deporti yapmaktadır. Dani Queipo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sporting Gijón futbol takımında oynamaktadır. Sporting Gijón takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Dani Queipo'nin Sporting Gijón ile sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde bitmektedir.

Dani Queipo Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Dani Queipo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dani Queipo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dani Queipo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Sporting Juv. A

1 Ağu 2020 yılında Sporting B

1 Temmuz 2022 yılında Sporting Gijón

Dani Queipo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dani Queipo şuan Sporting Gijón takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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