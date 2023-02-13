Dani Raba kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dani Raba Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dani Raba adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dani Raba Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dani Raba 29 Ekim 1995 tarihinde Santander şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Daniel Raba Antolín şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dani Raba Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Antonio López Management yapmaktadır. Dani Raba, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Leganés futbol takımında oynamaktadır. CD Leganés takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Dani Raba'nin CD Leganés ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Dani Raba Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/dani.raba/

Dani Raba Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Dani Raba isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 5.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Dani Raba Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dani Raba futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında FC Villarreal C

1 Temmuz 2016 yılında Villarreal CF B

1 Temmuz 2018 yılında Villarreal

5 Ağu 2019 yılında SD Huesca

21 Temmuz 2020 yılında Villarreal

2 Şubat 2022 yılında Granada

1 Temmuz 2022 yılında CD Leganés

Dani Raba Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dani Raba şuan CD Leganés takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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