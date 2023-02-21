Dani Thon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dani Thon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dani Thon adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dani Thon Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dani Thon 29 Kasım 2002 tarihinde Kakuma, Turkana şehrinde doğmuştur. Southern Sudan uyrukludur.Gerçek adı da Dani Lual Gumnok Thon şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dani Thon Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Dani Thon, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

MFK Vyskov futbol takımında oynamaktadır. MFK Vyskov takımına 20 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Dani Thon'nin MFK Vyskov ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Dani Thon Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dani Thon isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dani Thon Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dani Thon futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Amarat Utd. Yth

1 Temmuz 2018 yılında Atlabara Youth

1 Temmuz 2019 yılında Mathare United

20 Ağustos 2021 yılında MFK Vyskov

30 Ağustos 2022 yılında Blansko

31 Aralık 2022 yılında MFK Vyskov

Dani Thon Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dani Thon şuan MFK Vyskov takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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