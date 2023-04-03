Dani Villahermosa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dani Villahermosa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dani Villahermosa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dani Villahermosa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dani Villahermosa 2 Ocak 2001 tarihinde Barcelona şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Daniel Villahermosa Martínez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dani Villahermosa Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Dani Villahermosa, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

RCD Espanyol B futbol takımında oynamaktadır. RCD Espanyol B takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Dani Villahermosa'nin RCD Espanyol B ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Dani Villahermosa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dani Villahermosa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dani Villahermosa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dani Villahermosa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Espanyol U18

1 Temmuz 2018 yılında Esp. Juvenil A

1 Temmuz 2020 yılında RCD Espanyol B

Dani Villahermosa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dani Villahermosa şuan RCD Espanyol B takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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