Dani Vivian kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dani Vivian Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Dani Vivian kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Dani Vivian ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Dani Vivian kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dani Vivian Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Dani Vivian

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dani Vivian adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dani Vivian Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dani Vivian 5 Temmuz 1999 tarihinde Vitoria-Gasteiz şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Daniel Vivian Moreno şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dani Vivian Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Acción Sport yapmaktadır. Dani Vivian, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Athletic Bilbao futbol takımında oynamaktadır. Athletic Bilbao takımına 1 Ağu 2020 tarihinde katılmıştır. Dani Vivian'nin Athletic Bilbao ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Dani Vivian Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/danivivian5/

Dani Vivianboyu ve yaşı kaç

Dani Vivian Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Dani Vivian isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 14.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 15.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Dani Vivian Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dani Vivian futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında CD Basconia

1 Temmuz 2017 yılında Bilbao Athletic

1 Ağu 2020 yılında Athletic

12 Ağu 2020 yılında CD Mirandés

30 Haziran 2021 yılında Athletic

Dani Vivian kimdir

Dani Vivian Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dani Vivian şuan Athletic Bilbao takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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Dani Vivian nereli

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