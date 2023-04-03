Dani Xavi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dani Xavi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dani Xavi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Dani Xavi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Dani Xavi 29 Nisan 2003 tarihinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Daniel Filipe Amores Xavier şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Dani Xavi Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Dani Xavi, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
SC Farense A23 futbol takımında oynamaktadır. SC Farense A23 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Dani Xavi'nin SC Farense A23 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Dani Xavi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Dani Xavi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2020 yılında Portimonense
1 Temmuz 2021 yılında Farense U19
1 Temmuz 2022 yılında SC Farense A23
Dani Xavi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Dani Xavi şuan SC Farense A23 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.