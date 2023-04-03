Dani Xavi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dani Xavi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Dani Xavi kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Dani Xavi ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.