Danial Eslami kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Danial Eslami Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Danial Eslami adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Danial Eslami Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Danial Eslami 6 Kasım 2000 tarihinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da دانیال اسلامی şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Danial Eslami Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Danial Eslami, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Mes Kerman futbol takımında oynamaktadır. Mes Kerman takımına 20 Ekim 2021 tarihinde katılmıştır. Danial Eslami'nin Mes Kerman ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Danial Eslami Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Danial Eslami isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Danial Eslami Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Danial Eslami futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Golreyhan U21

16 Temmuz 2019 yılında Golreyhan FC

4 Ocak 2020 yılında Atrak Bojnourd

17 Kasım 2020 yılında Shams Azar

20 Ekim 2021 yılında Mes Kerman

Danial Eslami Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Danial Eslami şuan Mes Kerman takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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