Danial Esmaeilifar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Danial Esmaeilifar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Danial Esmaeilifar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Danial Esmaeilifar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Danial Esmaeilifar 26 Şubat 1993 tarihinde Sari, Mazandaran şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da دانيال اسماعيلی فر şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Danial Esmaeilifar Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Hooman Samimi yapmaktadır. Danial Esmaeilifar, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Persepolis FC futbol takımında oynamaktadır. Persepolis FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Danial Esmaeilifar'nin Persepolis FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Danial Esmaeilifar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Danial Esmaeilifar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 775 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 775 Bin € kadar çıkmıştır.

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Danial Esmaeilifar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Danial Esmaeilifar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Payam Sanat

1 Temmuz 2014 yılında Zob Ahan

19 Aralık 2017 yılında Tractor Sazi

30 Haziran 2019 yılında Zob Ahan

25 Ağustos 2020 yılında Sepahan

1 Temmuz 2022 yılında Persepolis

Danial Esmaeilifar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Danial Esmaeilifar şuan Persepolis FC takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Danial Esmaeilifar Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İran takımında 28 numaralı formasıyla 29 Mart 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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