Danial Jahanbakhsh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Danial Jahanbakhsh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Danial Jahanbakhsh adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Danial Jahanbakhsh Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Danial Jahanbakhsh 10 Ekim 1998 tarihinde Tehran şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da دانیال جهانبخش şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Danial Jahanbakhsh Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Danial Jahanbakhsh, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Paykan FC futbol takımında oynamaktadır. Paykan FC takımına 20 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Danial Jahanbakhsh'nin Paykan FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Danial Jahanbakhsh Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Danial Jahanbakhsh isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Danial Jahanbakhsh Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Danial Jahanbakhsh futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Moghavemat U21

24 Temmuz 2019 yılında Saipa FC

1 Kasım 2020 yılında Baadraan

20 Eylül 2021 yılında Paykan FC

Danial Jahanbakhsh Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Danial Jahanbakhsh şuan Paykan FC takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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