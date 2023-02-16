Daniel Adamczyk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Adamczyk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniel Adamczyk adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daniel Adamczyk Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daniel Adamczyk 14 Temmuz 2002 tarihinde Köln şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Almanya,Polonya uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daniel Adamczyk Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini INGENIUM SPORTS GmbH yapmaktadır. Daniel Adamczyk, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

VfL Osnabrück futbol takımında oynamaktadır. VfL Osnabrück takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Daniel Adamczyk'nin VfL Osnabrück ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Daniel Adamczyk Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daniel Adamczyk isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Daniel Adamczyk Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daniel Adamczyk futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında 1.FC Köln U17

1 Temmuz 2018 yılında 1.FC Köln U19

1 Temmuz 2020 yılında 1.FC Köln II

1 Temmuz 2022 yılında Osnabrück

Daniel Adamczyk Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daniel Adamczyk şuan VfL Osnabrück takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Daniel Adamczyk Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

1. Jugend-Fußball-Schule Köln (-2014), 1.FC Köln (2014-2020)

Almanya U18 takımında 12 numaralı formasıyla 12 Aralık 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.