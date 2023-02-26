Daniel Adjetey kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Adjetey Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniel Adjetey adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daniel Adjetey Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daniel Adjetey 15 Mart 2000 tarihinde doğmuştur. Gana uyrukludur.Gerçek adı da Daniel Adrian Adjetey şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daniel Adjetey Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Utmostt yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Accra Great Olympics futbol takımında oynamaktadır. Accra Great Olympics takımına 1 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Daniel Adjetey'nin Accra Great Olympics ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Daniel Adjetey Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/daniel_adrian_adjetey/

Daniel Adjetey Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daniel Adjetey isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Daniel Adjetey Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daniel Adjetey futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

13 Şubat 2019 yılında Naestved BK U19

1 Temmuz 2019 yılında Kulüpsüz

10 Mart 2020 yılında Daugavpils

1 Şubat 2022 yılında Great Olympics

Daniel Adjetey Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daniel Adjetey şuan Accra Great Olympics takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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