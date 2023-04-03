Daniel Adlung kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Adlung Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Daniel Adlung kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Daniel Adlung ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Daniel Adlung kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Adlung Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniel Adlung adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daniel Adlung Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daniel Adlung 1 Ekim 1987 tarihinde Fürth şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daniel Adlung Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini More than Talents yapmaktadır. Daniel Adlung, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SpVgg Greuther Fürth II futbol takımında oynamaktadır. SpVgg Greuther Fürth II takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Daniel Adlung'nin SpVgg Greuther Fürth II ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Daniel Adlungboyu ve yaşı kaç

Daniel Adlung Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daniel Adlung isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Daniel Adlung Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daniel Adlung futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 1998 yılında Gr. Fürth Alt.

1 Temmuz 2000 yılında Nürnberg Alt.

1 Temmuz 2001 yılında Gr. Fürth Alt.

1 Temmuz 2002 yılında Gr. Fürth U17

1 Temmuz 2003 yılında Gr. Fürth U19

1 Temmuz 2005 yılında Greuther Fürth

1 Temmuz 2008 yılında Wolfsburg

5 Ağustos 2009 yılında Alem. Aachen

30 Haziran 2010 yılında Wolfsburg

3 Ağustos 2010 yılında Energie Cottbus

1 Temmuz 2013 yılında 1860 München

1 Temmuz 2017 yılında Kulüpsüz

21 Eylül 2017 yılında Adelaide United

1 Temmuz 2018 yılında Gr. Fürth II

12 Ocak 2021 yılında Schweinfurt 05

30 Haziran 2021 yılında Gr. Fürth II

1 Temmuz 2021 yılında Schweinfurt 05

1 Ocak 2022 yılında Gr. Fürth II

Daniel Adlung kimdir

Daniel Adlung Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daniel Adlung şuan SpVgg Greuther Fürth II takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

SC Hilpoltstein (1994-1996), 1.FC Nürnberg (1996-1998), SpVgg Greuther Fürth (1998-2000), 1.FC Nürnberg (2000-2001), SpVgg Greuther Fürth (2001-2008)

Daniel Adlung Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Almanya U21 takımında 18 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Daniel Adlung nereli

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