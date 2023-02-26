Daniel Afadzwu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Afadzwu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniel Afadzwu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daniel Afadzwu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daniel Afadzwu 16 Aralık 1995 tarihinde doğmuştur. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daniel Afadzwu Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Nsoatreman FC futbol takımında oynamaktadır. Nsoatreman FC takımına 1 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Daniel Afadzwu'nin Nsoatreman FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Daniel Afadzwu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daniel Afadzwu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Daniel Afadzwu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daniel Afadzwu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2022 yılında Nsoatreman FC

Daniel Afadzwu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daniel Afadzwu şuan Nsoatreman FC takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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