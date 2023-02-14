Daniel Afriyie kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Afriyie Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Daniel Afriyie kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Daniel Afriyie ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Daniel Afriyie kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Afriyie Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Daniel Afriyie

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniel Afriyie adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daniel Afriyie Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daniel Afriyie 26 Haziran 2001 tarihinde Kumasi şehrinde doğmuştur. 1,65 m boyundadır. Aslen Gana uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Daniel Afriyie Barnieh şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daniel Afriyie Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini HARUNAS ISMAC yapmaktadır. Daniel Afriyie, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Zürich futbol takımında oynamaktadır. FC Zürich takımına 3 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Daniel Afriyie'nin FC Zürich ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Daniel Afriyie Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/Afriyie_Barnieh?s=20&t=QCU9YA1S-xf3uMYLEisQ-Q

Daniel Afriyieboyu ve yaşı kaç

Daniel Afriyie Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Daniel Afriyie isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Daniel Afriyie Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daniel Afriyie futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Hearts of Oak

3 Ocak 2023 yılında FC Zürich

Daniel Afriyie kimdir

Daniel Afriyie Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daniel Afriyie şuan FC Zürich takımında oynamakta ve 39 numaralı formayı giymektedir.

Daniel Afriyie Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Gana takımında 18 numaralı formasıyla 10 Haziran 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 3 gol atmıştır.

Gana U20 takımında 10 numaralı formasıyla 16 Şubat 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 2 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Daniel Afriyie nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Son Haberler
Michael Kempter kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michael Kempter Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Michael Kempter kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michael Kempter Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
İsaac Schmidt kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İsaac Schmidt Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
İsaac Schmidt kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İsaac Schmidt Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Musah Nuhu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Musah Nuhu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Musah Nuhu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Musah Nuhu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Basil Stillhart kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Basil Stillhart Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Basil Stillhart kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Basil Stillhart Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
Çok Okunanlar
Andy Rodriguez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andy Rodriguez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Andy Rodriguez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andy Rodriguez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Gaspar Campos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gaspar Campos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Gaspar Campos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gaspar Campos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Pablo Valcarce kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pablo Valcarce Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Pablo Valcarce kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pablo Valcarce Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Curro Sanchez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Curro Sanchez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Curro Sanchez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Curro Sanchez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Fenerbahçe - Konyaspor maçı ertelendi mi? Fenerbahçe - Konyaspor maçı neden ertelendi ?
Fenerbahçe - Konyaspor maçı ertelendi mi? Fenerbahçe - Konyaspor maçı neden ertelendi ?
Fenerbahçe- Konyaspor maçı hava muhalefeti nedeniyle ertelendi!
Fenerbahçe- Konyaspor maçı hava muhalefeti nedeniyle ertelendi!
Yorumlananlar
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Canlı yayın açıp Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler! Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler!
Canlı yayın açıp Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler! Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler!
Kılıçdaroğlu, deprem felaketinde siyaset yaptı: "Bürokratlar çalışmak istiyorlar, ama önlerine engeller konuyor"
Kılıçdaroğlu, deprem felaketinde siyaset yaptı: "Bürokratlar çalışmak istiyorlar, ama önlerine engeller konuyor"
Hatay Büyükşehir Belediye başkanı hangi partiden? Lütfü Savaş kimdir? Kaç yaşında? Nereli?
Hatay Büyükşehir Belediye başkanı hangi partiden? Lütfü Savaş kimdir? Kaç yaşında? Nereli?