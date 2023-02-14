Daniel Afriyie kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Afriyie Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniel Afriyie adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daniel Afriyie Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daniel Afriyie 26 Haziran 2001 tarihinde Kumasi şehrinde doğmuştur. 1,65 m boyundadır. Aslen Gana uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Daniel Afriyie Barnieh şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daniel Afriyie Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini HARUNAS ISMAC yapmaktadır. Daniel Afriyie, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Zürich futbol takımında oynamaktadır. FC Zürich takımına 3 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Daniel Afriyie'nin FC Zürich ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Daniel Afriyie Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/Afriyie_Barnieh?s=20&t=QCU9YA1S-xf3uMYLEisQ-Q

Daniel Afriyie Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Daniel Afriyie isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Daniel Afriyie Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daniel Afriyie futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Hearts of Oak

3 Ocak 2023 yılında FC Zürich

Daniel Afriyie Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daniel Afriyie şuan FC Zürich takımında oynamakta ve 39 numaralı formayı giymektedir.

Daniel Afriyie Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Gana takımında 18 numaralı formasıyla 10 Haziran 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 3 gol atmıştır.

Gana U20 takımında 10 numaralı formasıyla 16 Şubat 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 2 gol atmıştır.

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