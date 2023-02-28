Daniel Aghbalyan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Aghbalyan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniel Aghbalyan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daniel Aghbalyan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daniel Aghbalyan 12 Mart 1999 tarihinde doğmuştur. Ermenistan,Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Դանիել Աղբալյան şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daniel Aghbalyan Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

BKMA Erivan futbol takımında oynamaktadır. BKMA Erivan takımına 29 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Daniel Aghbalyan'nin BKMA Erivan ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Daniel Aghbalyan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daniel Aghbalyan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Daniel Aghbalyan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daniel Aghbalyan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2020 yılında Pyunik II

29 Temmuz 2021 yılında BKMA Erivan

Daniel Aghbalyan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daniel Aghbalyan şuan BKMA Erivan takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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