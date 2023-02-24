Daniel Andreev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Andreev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniel Andreev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daniel Andreev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daniel Andreev 1 Ocak 2001 tarihinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Даниел Иванов Андреев şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daniel Andreev Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Daniel Andreev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sozopol futbol takımında oynamaktadır. Sozopol takımına - tarihinde katılmıştır. Daniel Andreev'nin Sozopol ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Daniel Andreev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daniel Andreev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Daniel Andreev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daniel Andreev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daniel Andreev şuan Sozopol takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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