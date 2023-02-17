Daniel Anyembe kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Anyembe Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniel Anyembe adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daniel Anyembe Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daniel Anyembe 22 Temmuz 1998 tarihinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Danimarka,Kenya uyrukludur.Gerçek adı da Daniel Francis Anyembe şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daniel Anyembe Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini NINE Group yapmaktadır. Daniel Anyembe, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Viborg FF futbol takımında oynamaktadır. Viborg FF takımına 17 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Daniel Anyembe'nin Viborg FF ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Daniel Anyembe Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daniel Anyembe isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Daniel Anyembe Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daniel Anyembe futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Esbjerg fB U19

1 Temmuz 2017 yılında Esbjerg fB

17 Temmuz 2021 yılında Viborg FF

Daniel Anyembe Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daniel Anyembe şuan Viborg FF takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Daniel Anyembe Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Danimarka U21 takımında 3 numaralı formasıyla 16 Ocak 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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