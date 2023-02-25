Daniel Arzani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Arzani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniel Arzani adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daniel Arzani Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daniel Arzani 4 Ocak 1999 tarihinde Chorramabad şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Avustralya,İran uyrukludur.Gerçek adı da دنیل ارزانی‎ şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daniel Arzani Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Base Ltd yapmaktadır. Daniel Arzani, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Macarthur FC futbol takımında oynamaktadır. Macarthur FC takımına 25 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Daniel Arzani'nin Macarthur FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Daniel Arzani Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/iamdanielarzani

http://www.instagram.com/iamdanielarzani/

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Daniel Arzani Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daniel Arzani isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Daniel Arzani Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daniel Arzani futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında FFA C. of Excel

1 Temmuz 2016 yılında Melbourne City

9 Ağustos 2018 yılında Man. City

17 Ağustos 2018 yılında Celtic

30 Haziran 2020 yılında Man. City

7 Ağustos 2020 yılında Utrecht

25 Ocak 2021 yılında Man. City

26 Ocak 2021 yılında Aarhus GF

30 Haziran 2021 yılında Man. City

19 Ağustos 2021 yılında Lommel SK

30 Haziran 2022 yılında Man. City

25 Temmuz 2022 yılında Macarthur

Daniel Arzani Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daniel Arzani şuan Macarthur FC takımında oynamakta ve 99 numaralı formayı giymektedir.

Daniel Arzani Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Avustralya takımında 21 numaralı formasıyla 1 Haziran 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 1 gol atmıştır.

Avustralya Olimpiyat takımında 11 numaralı formasıyla 22 Temmuz 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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