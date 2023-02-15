Daniel Ask kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Ask Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniel Ask adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daniel Ask Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daniel Ask 20 Aralık 1998 tarihinde doğmuştur. Aslen İsveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daniel Ask Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Daniel Ask, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Västerås SK futbol takımında oynamaktadır. Västerås SK takımına 8 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Daniel Ask'nin Västerås SK ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Daniel Ask Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Daniel Ask isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Daniel Ask Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daniel Ask futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında IFK Osby

13 Nisan 2016 yılında Östers IF

1 Ocak 2017 yılında Landskrona

11 Ağu 2017 yılında Värnamo

7 Mayıs 2020 yılında Kulüpsüz

1 Haziran 2020 yılında Bunkeflo

4 Ocak 2021 yılında Skövde AIK

8 Ocak 2022 yılında Västerås SK

Daniel Ask Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daniel Ask şuan Västerås SK takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Malmö FF, IF Limhamn/Bunkeflo (-2014), IFK Osby (2015), Östers IF (2016)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.